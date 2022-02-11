四方安全對話外長會談 擬深化合作抗衡中國

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（中央社墨爾本11日綜合外電報導）美國、澳洲、日本、印度的外交首長今天在澳洲墨爾本就深化「四方安全對話」（Quad）聯盟展開會談，希望削弱中國在亞太地區不斷擴張的勢力。

法新社報導，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）在會前說：「我們團結在一起就是個重要的自由民主國家網絡，致力於務實合作，確保所有不分大小的印度太平洋國家都能在不受脅迫的情況下自主做出戰略決策。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，雖然俄羅斯對烏克蘭的威脅占去華府目前大部分心力，但中國的發展才是對「傳統秩序」更長期的挑戰。

布林肯抵達澳洲前說：「世界很大。我們的利益是全球性的，大家也都很清楚我們對亞太和印太地區的關注。」

布林肯在會談前夕告訴「澳洲人報」（The Australian）：「我心裡幾乎不懷疑，隨著時間拉長，中國的野心是成為首屈一指的軍事、經濟、外交和政治強國，不只是在區域，而是在全世界。」

四方安全對話成立於2007年，但要等到10年後，當中國積極在南海部署軍力並與印度發生嚴重邊境衝突後，這個聯盟才真正穩固。

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四方安全對話成員國曾於2020年在孟加拉灣舉行聯合海上演習，今天在墨爾本的會談則旨在深化其他領域的合作，例如對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病），以及針對第5代行動通訊（5G）網絡等關鍵資訊技術議題進行協調。

中國雖是四方安全對話關注的焦點，但4個成員國表示，這次的墨爾本會議是關於務實合作，以及布林肯所言針對一系列挑戰的「正面願景」，例如針對技術標準的共識，還有在健康和氣候變遷議題上的合作。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110211