美澳外長會談 重申台海和平穩定重要性

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（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）美國國務卿布林肯與澳洲外長潘恩會談，雙方討論中國與俄羅斯對國際秩序構成的挑戰與深化區域經濟合作，兩人也重申台海和平穩定的重要性。

布林肯（Antony Blinken）目前正在澳洲訪問，出席美、日、澳與印度四方安全對話（Quad）外長會議，並與各國外長雙邊會晤。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過新聞稿指出，布林肯今天與潘恩（Marise Payne）的會晤，肯定美澳同盟與四方安全對話在解決區域面臨的緊迫挑戰與機遇取得的實際進展的重要性，以及推進美、英、澳AUKUS三方安全倡議夥伴關係的步驟。

布林肯與潘恩也就中國與俄羅斯對基於規則的國際秩序構成的挑戰、澳洲支持歐洲盟友的意願、加強對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的努力，以及在未來10年氣候行動重要性交換意見。

普萊斯指出，布林肯與潘恩兩人提及深化區域經濟關係的努力，並重申台海和平穩定的重要性，也討論美澳在太平洋島嶼的夥伴關係，共同因應包括COVID-19、氣候變遷與非法捕撈活動在內的集體挑戰的決心。

結束澳洲訪問行程後，布林肯將轉往斐濟與太平洋島國領袖會晤。（編輯：徐睿承）1110212