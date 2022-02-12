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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/207

英俄防長為烏克蘭罕見會談 俄稱合作趨近於零

2022/2/12 11:41
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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯國防部長蕭依古與英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天在烏克蘭危機升高之際舉行兩國防長近10年來的罕見會談。蕭依古說，俄英關係已降到低點。

英俄兩國防長上次會談已是2013年。俄羅斯媒體引述蕭依古說：「不幸地，我們的合作程度趨近於零，且就快跨過零點變成負數，沒人希望這樣。」

蕭依古表示，他歡迎有助降低俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）間關係惡化的各項會談，但指控西方國家提供大量武器給烏克蘭，稱這種行為「公然、明目張膽地來自四面八方，莫名其妙」。

華勒斯則在會後記者會中形容兩人對話「具建設性且坦率」；他對記者說：「我明確聽到俄羅斯政府說，他們無意入侵烏克蘭。」

華勒斯還表示，英國僅提供「防禦性戰術武器」給烏克蘭，只要外部國家不入侵烏克蘭，這些武器就「絕不會構成威脅」。

法新社報導，華勒斯此行與英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）同行，也會晤俄國武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）。

近來多名西方國家政要相繼前往莫斯科，試圖以外交途徑化解烏克蘭危機。俄羅斯目前在俄烏邊境集結10萬大軍，西方國家擔心俄國會下令入侵。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）昨天才在莫斯科會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），但兩人的會談似乎並無成果，而是以互相指責告終。

俄羅斯批評英國是對俄方抱持敵意最深的西方國家，雙邊關係已滑落到前所未見的低谷。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110212

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