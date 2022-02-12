英國國會通過友台動議 中國：勿在台灣問題玩火

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（中央社台北12日電）針對英國國會下議院日前通過友台動議，中國駐英國使館表示堅決反對，譴責個別英國議員「反華政治操弄」，要求不要在台灣議題上「玩火」。

中國駐英國使館網站11日以記者問發言人答的方式表示，堅決反對英國下議院鼓吹提升英台關係的動議，強烈譴責個別英國議員在台灣議題上的錯誤言行。

發言人聲稱，奉勸英國有關議員停止反華政治操弄，停止干涉中國內政，不要在台灣議題上「玩火」。敦促英國政府恪守「一中原則」，不和台灣進行任何形式的官方往來，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，妥善處理涉台問題，以免給中英關係製造新的障礙。

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這名發言人又指，中國人民解放軍在台海地區的活動，是針對台海安全形勢和維護國家主權安全所需採取的必要行動，是對外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁的嚴正回應。

英國國會下議院10日以「英國—台灣的友誼及合作」進行政策辯論，最後以無異議方式通過動議，要求英國政府繼續致力強化雙邊貿易關係及深化安全合作，及支持台灣獲國際社會承認。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110212