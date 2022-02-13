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石油巨擘獲利豐引反彈 環保與政治界都撻伐

2022/2/13 16:52
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（中央社巴黎12日綜合外電報導）油價高漲為石油巨頭帶來豐厚利益，卻也讓消費者帳單費用飆升，引來環保人士與政治人物嚴厲批評。

埃克森美孚公司（ExxonMobil）、法國道達爾能源集團 （TotalEnergies）、殼牌石油公司（Shell）、英國石油公司（BP）過去1週宣布2021年獲利達667億美元。

這和2020年有天壤之別，當時隨著疫情爆發，各地封城導致經濟停擺，原油價格崩盤，這些石油巨擘也出現巨大虧損。

但石油和天然氣價格2020年一度跌破零美元之後，去年從谷底反彈收復失土，每桶漲至70美元。

1月國際與美國原油期貨飆升至7年新高，現在來到約90美元，歐洲的天然氣價格同時也創下紀錄。

專業服務公司EY能源專家阿吉米（Moez Ajmi）表示，除了能源價格升高，能源公司也「清理」了資產，只留下最賺錢的部分。

英國石油公司表示，這些會加速公司「綠化」，但這些公司的表現，在英國引發課徵暴利稅的呼聲。

英國綠色和平組織（Greenpeace UK）氣候議題負責人布拉哥耶維奇（Kate Blagojevic）在聲明中說：「對擔心下一個能源帳單的數以百萬計人而言，這些獲利無異是一記耳光。」

「英國石油與殼牌石油從天然氣賺進數以十億計美元的同時，卻享有世界上最優惠的稅制，而這些還是讓世界更走向災難性氣候變遷的同一批公司。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110213

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