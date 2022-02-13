新加坡航展最大參展商 新科工程油電混合戰車吸睛

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（中央社記者侯姿瑩新加坡13日專電）兩年一度的新加坡航空展15日將登場，新科工程（ST Engineering）為今年最大參展商，展出項目包括新研發的油電混合型戰車系統，以及適用各種地形、水陸兩用的救災車輛系統。

新加坡航空展（Singapore Airshow）將於15日至18日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行。主辦單位表示，這次共有近600家來自逾39個國家及地區的廠商參展，預計吸引超過1萬3000人出席。

主辦單位指出，今年主要參展廠商包括空中巴士、波音、中國航空工業集團、貝爾德事隆公司（Bell Textron）、普惠（Pratt & Whitney）發動機公司、美國國防工業巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、新科工程等。

新科工程是總部設於新加坡的科技、國防及工程集團，為今年航空展最大參展商，在超過2000平方公尺展館空間內展出近100項展品，分為航空、防衛及智慧城市等3大主題，今天開放媒體參觀。

其中，油電混合型戰車系統、兩棲救災車輛系統都非常吸睛。這套戰車系統的主要工程師林曉寧接受中央社記者採訪時表示，這是新一代的新加坡八輪式戰車系統，透過「母艦式」操作系統可以操控現代戰場上的無人機、無人車輛等，還能看到戰車外部360度環境的實況。

林曉寧指出，這套系統也使用混合型動力，結合燃油及高性能電池電力系統，更加環保、節能。

另一個亮點則是適用於人道救援的車輛系統ExtremeV。一名主要工程師受訪時說，這套系統活動性高、各種地形都適用，能深入不易到達的地點，同時具有水陸兩用的特性，除了陸地，還能部署到水深一公尺的地方，非常適合用於救災。

在航空方面，新科工程展示了包括客機改造成貨機的技術。計畫執行人之一的劉航江表示，受到疫情影響，貨運及網路購物需求上升，貨機訂單隨之增加。

他表示，目前ST Engineering已接到寬體客機改成貨機的訂單約80架，窄體訂單60架左右，預期未來這股趨勢將持續下去。包括國際快遞DHL、澳洲航空貨運（Qantas Freight）都是客戶。

此外，根據參展廠商名單，創未來科技股份有限公司是今年唯一來自台灣的參展業者，將展示反無人機系統、衛星通訊科技及通訊、雷達、監測設備等產品。

新加坡航展是亞洲最大航空展，吸引各國政府高階官員及軍方代表團參與，並有國防與軍火業者展示最新武器系統爭取商機。（編輯：林憬屏）1110213

新加坡航空展15日將登場，新科工程（ST Engineering）為今年最大參展商，展出項目包括適用各種地形、水陸兩用的救災車輛系統。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年2月13日

新加坡航空展15日將登場，新科工程（ST Engineering）為今年最大參展商，展出的油電混合型戰車系統能從內部看到外部360度環境的實況。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年2月13日