埃及社運人士被囚逾3年 開始獄中絕食抗議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅13日綜合外電報導）埃及多個重要人權組織今天表示，社運人士夏基（Walid Shawky）為抗議自己被當局拘禁了3年多，已在獄中開始絕食。

法新社報導，現年35歲的夏基（Walid Shawky）是非宗教團體「4月6日運動」（April 6 Movement）的創始人之一；此團體於2008年創立，在動員民眾反對前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）的抗議活動上扮演著關鍵性角色；穆巴拉克於2011年人民起義時被推翻。

夏基也是一名牙醫，他2018年10月遭當局指控「隸屬一恐怖組織」，進而遭拘禁。在埃及，這種罪名常加諸於反對派人士身上。

由於埃及規定審前羈押最久只能兩年，當局於夏基被囚22個月之後下令釋放他，卻從未真的讓他自由，而是給他扣上另一項罪名。據人權團體說法，這是規避審前羈押上限很慣用的伎倆。

「埃及個人權益倡議組織」（Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR）說，夏基除了再度被扣上加入「恐怖團體」的罪名，同時被控於2020年，也就是夏基仍遭當局羈押期間，曾參與多場示威活動。

人權倡議進一步引述夏基妻子的話說，夏基今天開始絕食抗議。

多個人權團體估計，埃及有約6萬名政治犯被囚禁。

美國1月切斷對埃及的1.3億美元軍援，針對埃及政府批判人士、公民社會團體、記者與婦女的人權表達關切。

埃及-巴勒斯坦運動人士沙斯（Ramy Shaath）在接受法新社訪問時，詳述獄中殘酷的環境與待遇，形容犯人如「下地獄不得好死」一般。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110214