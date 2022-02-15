俄烏危機箭在弦上 美批中默不作聲令人震驚

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美國批評中國在俄烏情勢緊繃之際保持沉默。圖為俄羅斯總統蒲亭（左）4日與中國國家主席習近平（右）舉行會晤。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）俄羅斯大軍壓境，西方列強擔心俄國即將入侵前蘇聯加盟國烏克蘭，美國今天稱中國在俄烏情勢緊繃之際保持沉默，令人「深感震驚」。

五角大樓發言人柯比（John Kirby）對記者說：「如果你願意那樣說的話，他們以沉默支持俄羅斯的作法令人深感震驚，坦白說，這會讓歐洲安全局勢更加不穩定。」

柯比說，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）計劃明天前往歐洲舉行危機會談。

他說，奧斯汀將在布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO）總部召開會議，並造訪波蘭和立陶宛。美國計劃在波蘭增派3000名美軍。

柯比說，奧斯汀將在布魯塞爾與會晤盟邦防長和北約領袖，討論俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍一事。

奧斯汀稍後將赴波蘭會見波蘭總統與國防部長，並前往波維茲空軍基地（Powidz Air Base）視察美國和波蘭軍隊，接著在立陶宛會晤立國領袖，並與立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞國防部長舉行會談。

柯比表示，華府並不認為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已就是否入侵烏克蘭做出「最終決定」，但他「可能會在幾乎或完全沒有警告的情況下採取行動」。

柯比說：「我們仍不認為（蒲亭）已做出一些最終決定。」

他說：「隨時都有可能展開軍事行動。他完全有可能在幾乎或完全沒有任何警告的情況下採取行動。」

與此同時，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也說，美方沒有看到俄烏邊境出現明顯的降溫跡象。

普萊斯說：「我們相信外交仍是可行之道。我們認為，仍有機會透過對話和外交解決危機。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110215