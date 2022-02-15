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德國鐵路2車對撞 釀1死14傷[影]

2022/2/15 11:42（2/15 12:11 更新）
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（中央社法蘭克福14日綜合外電報導）德國警方表示，南部城市慕尼黑（Munich）附近今天發生兩通勤列車相撞的事故，造成1死14傷。

英國每日郵報（Daily Mail）、法新社報導，這起發生在當地時間下午4時40分的車禍，肇事原因目前不明。

當地媒體拍攝的畫面顯示，事故發生後，有乘客站在軌道旁邊，至少一節車廂明顯脫軌。

慕尼黑警方推文說：「兩列S-Bahn（區間鐵路）列車相撞，有1人喪命。」另有警方發言人告訴法新社說：「還有14人受傷。」

車禍發生在慕尼黑西南方，距離S-Bahn車站不遠，兩列車在同一條軌道上迎頭撞上。

有超過200名的救難人員與警察趕往事故現場。

警方表示，最初有1名人受困車廂，所幸稍後已脫困。

德國銷量第一的大報「畫報」（Bild）指出，兩車共載有95名乘客，其中1名駕駛被困在車廂殘骸中。

事故導致巴伐利亞（Bavaria）地區一段鐵道關閉，改由接駁公車載客。

事故當下，人在車上的乘客告訴地方媒體「水星報」（Merkur）說，當時他們聽到一聲巨響，然後人就往前飛。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，有關當局已經展開調查。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110215

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