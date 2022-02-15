俄烏戰火一觸即發 美籲公民速離白俄羅斯

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）由於俄羅斯持續在烏克蘭邊境增兵，且俄國與白俄羅斯、烏克蘭相鄰，美國國務院今天警告，白俄境內的美國公民應該儘速離開當地。

美國國務院發布旅遊建議稱：「由於俄羅斯與烏克蘭邊境上不尋常且令人擔憂的軍事活動持續增加，有意前往白俄或已在白俄境內的美國公民應知道，當地情況變化莫測，且地區緊張情勢正在升高。」

國務院續指：「當地可能出現針對外國人的騷擾行動。鑑於局勢嚴重動盪，強烈建議美國公民避免前往白俄羅斯。」

國務院還警告，美國政府向白俄境內公民提供緊急協助的能力可能受限，因為「美國大使館的人員配置受到白俄政府的嚴格限制。」

與此同時，美國宣布關閉烏國首都基輔的大使館，並將使館業務轉移到位於基輔西側逾480公里外的利維夫（Lviv）。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說：「由於俄羅斯正急速增兵，我們正把駐烏克蘭大使館的業務從基輔轉移至利維夫。」

他強調：「這些謹慎預防措施完全不會削弱我們對烏克蘭的支持或承諾。我們對烏克蘭主權、領土完整的承諾堅定不移。」

除白俄之外，國務院也再度針對摩爾多瓦（Moldova）發出旅遊警示，因為該國的東部與烏克蘭接壤。（譯者：李晉緯/核稿：施施）1110215