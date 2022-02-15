更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場
運動

影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯稱撤回烏克蘭邊境部分軍隊 路透：局勢可能緩解
首頁 / 國際
俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張6/276

俄烏戰火一觸即發 美籲公民速離白俄羅斯

2022/2/15 16:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）由於俄羅斯持續在烏克蘭邊境增兵，且俄國與白俄羅斯、烏克蘭相鄰，美國國務院今天警告，白俄境內的美國公民應該儘速離開當地。

美國國務院發布旅遊建議稱：「由於俄羅斯與烏克蘭邊境上不尋常且令人擔憂的軍事活動持續增加，有意前往白俄或已在白俄境內的美國公民應知道，當地情況變化莫測，且地區緊張情勢正在升高。」

國務院續指：「當地可能出現針對外國人的騷擾行動。鑑於局勢嚴重動盪，強烈建議美國公民避免前往白俄羅斯。」

國務院還警告，美國政府向白俄境內公民提供緊急協助的能力可能受限，因為「美國大使館的人員配置受到白俄政府的嚴格限制。」

與此同時，美國宣布關閉烏國首都基輔的大使館，並將使館業務轉移到位於基輔西側逾480公里外的利維夫（Lviv）。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說：「由於俄羅斯正急速增兵，我們正把駐烏克蘭大使館的業務從基輔轉移至利維夫。」

他強調：「這些謹慎預防措施完全不會削弱我們對烏克蘭的支持或承諾。我們對烏克蘭主權、領土完整的承諾堅定不移。」

除白俄之外，國務院也再度針對摩爾多瓦（Moldova）發出旅遊警示，因為該國的東部與烏克蘭接壤。（譯者：李晉緯/核稿：施施）1110215

延伸閱讀
俄烏情勢緊張 國防部：高度警戒強化應處作為烏俄情勢劍拔弩張 莫斯科將不出席慕尼黑安全會議與老友蒲亭長談 芬蘭總統：氛圍有變俄烏恐開戰
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀