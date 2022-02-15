性平再下一城 紐西蘭立法禁止性傾向扭轉治療

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（中央社威靈頓15日綜合外電報導）紐西蘭國會今天幾乎無異議通過立法禁止所謂「性傾向扭轉治療」（conversion therapy），也就是意圖強迫改變個人性傾向、性別認同或性別表現的行為。

路透社報導，紐西蘭政府去年提出這項立法，今天在國會表決，以112票贊成和8票反對順利過關。

紐西蘭司法部長法亞弗（Kris Faafoi）表示：「這是紐西蘭性別多元族群很棒的一天。性傾向扭轉治療在紐西蘭現代社會沒有存在餘地。」

紐西蘭政府曾指出，扭轉療法這類行為不僅無效、普遍不足為信，且會造成傷害。

今天通過的立法也明訂哪些行為不屬於扭轉療法，同時保障表達意見、信仰、宗教信仰或原則的權利，只要這些行為不具有改變或壓迫個人性傾向、性別認同或性別表現的意圖。

根據立法，若對18歲以下未成年人或缺乏完整決定能力的個人進行扭轉治療，將屬於犯罪行為，最高可處3年徒刑。此外，若對任何年齡的個人進行扭轉療法並造成嚴重傷害，最高可處5年徒刑。

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全球各地近年來興起立法禁止扭轉療法風氣。加拿大國會去年便無異議通過禁止同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）扭轉療法；美國雖然沒有聯邦法律禁止這類行為，但包括加州、科羅拉多州、紐約州、華盛頓州和猶他州等州皆已立法禁止某程度的扭轉療法。

以改變個人性傾向或性別認同為目的的扭轉療法，方式可能有談話療法、催眠、電擊和禁食。根據文件紀錄，在一些極端例子，還會有驅魔和「矯正式性侵」女同性戀者等。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110215