法國通過新法 正式禁止「性傾向扭轉治療」

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（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國國會今天二讀通過新法，正式禁止企圖讓同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒（LGBTQ）族群轉為異性戀的「性傾向扭轉治療」，從事相關治療行為者將判處監禁和罰款。

下議院國民議會（National Assembly）今天以142比0票，一致通過禁止性傾向扭轉治療法案。法案並為LGBTQ權利倡議人士開放空間，可代表受害者提出民事訴訟。國會認為，對猶豫不決或無法自行報警的人來說，這是一項突破。

新法規定，企圖強制他人成為異性戀或接受特定性別認同的治療師或宗教人士，最高可判處2年徒刑與3萬歐元罰款。

這項法案將於總統馬克宏（Emmanuel Macron）簽署後的14天內生效。

馬克宏在推特上發文慶賀國會通過這項法案：「讓我們以此自豪，因為做自己不是犯罪。」

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法案提案人、執政黨「共和前進！」（LREM）議員沃森博客（Laurence Vanceunebrock）表示，這項法案將鎖定「所有把性別認同或性向與疾病畫上等號的人」，LGBTQ「不需要治療。」

法國性別平權、多元與機會平等部長莫雷諾（Élisabeth Moreno）說，所謂性傾向扭轉治療是「野蠻」作法，因此造成的痛苦「經常會留下永久的身心烙印。」（譯者：施施/核稿：張佑之）1110125