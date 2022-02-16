中法元首通話談烏克蘭問題 習近平：應政治解決

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（中央社台北16日電）中國國家主席習近平今天下午與法國總統馬克宏通電話，雙方談及當前烏克蘭局勢。習近平表示，有關各方應堅持「政治解決」的大方向，透過對話協商全面解決烏克蘭問題。

據央視新聞聯播，習近平16日下午與馬克宏（Emmanuel Macron）通電話。

據報導，馬克宏介紹了對當前烏克蘭局勢的看法。習近平強調，有關各方應該堅持「政治解決」的大方向，充分利用包括「諾曼第架構」（Normandy format）在內的多邊平台，透過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。

這是俄羅斯、烏克蘭近期陷入交戰邊緣的緊繃局勢以來，習近平首度公開表達看法。

馬克宏7、8日分別前往莫斯科、基輔，與俄、烏兩國總統會談，試圖為緊張局勢降溫，也期盼法、德、俄、烏4方參與的「諾曼第架構」（Normandy format）和平進程恢復。諾曼第架構主要在監督2015年達成的「明斯克協議」能落實。

烏克蘭的親俄政府2014年在大規模示威下倒台，導致克里米亞公投加入俄羅斯，烏國東部頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）兩省同年宣布獨立。基輔當局與烏東親俄民兵開戰，基輔武力奪取烏東失敗後，經德、法、俄斡旋達成明斯克協議，允諾賦予烏東更大範圍自治，但俄國指控基輔沒有落實協議。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110216