阻來自海地非法遷徙 多明尼加著手建邊境牆

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（中央社聖多明哥20日綜合外電報導）加勒比海島國多明尼加政府今天開始在與鄰國海地的邊境上築牆，以阻止不合常規的遷徙和貨物、武器、毒品走私行徑；這一座牆將覆蓋兩國長392公里邊境的將近一半。

海地是多明尼加唯一的陸上鄰國，兩國雖共享伊斯班尼奧拉島（Hispaniola Island），但在國家發展方面而言卻是天壤之別。

海地犯罪猖獗，是美洲最貧窮的國家之一；多明尼加則是知名加勒比海旅遊勝地，近幾十年來在顯著的穩定政局下繁榮起來。許多海地人偷偷越過邊境，在多明尼加田地或建築業找工作。

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）在邊境牆動土前表示：「兩國的利益將至關重要。」他接著按下按鈕，將水泥注入邊境牆的地基。這座牆將矗立在距首都聖多明哥（Santo Domingo）西北方約290公里的德加本省（Dajabon）。

阿比納德預估，邊境牆將能減少商品和武器走私行動，並有助於打擊兩國的組織犯罪集團。

多明尼加在1884年2月27日脫離海地宣布獨立，阿比納德在獨立紀念日前，啟動目標興建長164公里邊境牆的計畫，他並表示，第一階段最晚將在9個月內完成。

這座混凝土邊境牆寬20公分、高3.9公尺，頂部將部署金屬絲網，配有通訊、動態感應器、照相機、雷達和無人機所需要的光纖設備，並計劃打造70座瞭望塔以及41道巡邏通道門。

據2018年最近一次移民調查，約有50萬名海地人及數以萬計海地裔後代生活在多明尼加；多明尼加則擁有約1100萬人口。（譯者：張璦/核稿：戴雅真）1110221