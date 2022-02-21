澳洲軍機遭中艦艇雷射光束照射 澳總理要北京徹查

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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲軍機近日遭中國海軍艦艇以雷射光束照射，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，要求北京當局對此事展開「徹查」。

莫里森今天接受廣播節目訪問表示，澳洲政府認為這是「危險且魯莽的舉動」，且至今沒有收到中國當局的解釋。

澳洲國防部19日證實，一架澳洲P-8A「海神式」巡邏機（P-8A Poseidon）17日飛臨北部機場的進場跑道上空時，遭到一艘中國海軍艦艇以雷射光束照射，機身被照亮，人命安全也遭危及。

澳洲國防部表示，那艘中國海軍艦艇當時行駛在澳洲的專屬經濟區（Exclusive Economic Zone），並公布照片，顯示有2艘中國艦艇在澳洲北部海岸附近行駛。

事發當時，一艘中國導向飛彈驅逐艦和一艘船塢登陸艦正向東穿越澳洲和紐幾內亞（New Guinea）之間的阿拉弗拉海（Arafura Sea）。船艦之後穿越了狹窄的托勒斯海峽（Torres Strait）。

莫里森今天在澳洲島州塔斯馬尼亞州（Tasmania）告訴記者：「搞不好我們本土的民眾還能看見那些船艦。」

他並告訴當地電台，澳洲已經透過外交和國防管道，要求中國「徹底調查這起事件」。

莫里森比喻，若一艘澳洲巡防艦在台灣海峽用雷射光束照射一架中國偵察機，「你能想像北京會有什麼反應嗎」？

中國外交部發言人汪文斌今天在北京例行記者會上則表示，澳洲稱中國海軍艦艇用雷射光束照射澳洲軍機，與事實不符。他呼籲澳洲停止傳播虛假訊息。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110221