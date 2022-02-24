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烏克蘭危機
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烏克蘭危機3/300

聯合國秘書長向蒲亭喊話 籲停止侵略烏克蘭

2022/2/24 13:52
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（中央社紐約聯合國總部23日綜合外電報導）俄羅斯宣布對鄰國烏克蘭採取軍事行動後，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天敦促莫斯科停止烏克蘭境內的侵略行動。

法新社報導，聯合國安全理事會就俄烏危機召開完緊急會議後，古特瑞斯說：「蒲亭總統，看在人道的份上，請把你的軍隊調回俄羅斯。」

他說：「看在人道的份上，別讓歐洲爆發本世紀開始以來最慘烈的戰爭。」他又說，戰事「現在就必須停止」。

稍早，聯合國安理會就俄烏危機召開3天來第2場緊急會議，古特瑞斯在會議一開始激動地向蒲亭直接喊話，他說：「蒲亭總統，請命令你的軍隊停止攻擊烏克蘭，給和平一個機會，已有太多人陣亡了。」

才幾分鐘後，蒲亭突然在俄羅斯電視台上發表演說，宣布他已「決定採取軍事行動」。

蒲亭是在安理會會議召開不久後宣布採取軍事行動，但安理會理事國仍依照備妥的講稿發言，大致上呼應古特瑞斯對蒲亭的喊話。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）懇請蒲亭「懸崖勒馬」。她說：「把你的軍隊、戰車、戰機調回他們的兵營與機棚，請派你的外交官坐上談判桌。」

湯瑪斯-葛林斐德指控蒲亭為了實現「自私自利的野心」，就算犧牲無數人命也在所不惜。她矢言，國際社會將會團致一致，反制俄羅斯的侵略行動。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110224

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