英相強生說烏、俄語：戰爭對兩國都是悲劇

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（中央社記者陳韻聿倫敦25日專電）英國首相強生今天在推特發布影片，以烏克蘭語說了兩次「榮耀歸烏克蘭」，並以俄語直接訴求俄羅斯民眾，表達蒲亭的侵略行徑不符人民利益。強生指出，戰爭對烏、俄兩國都是悲劇。

影片可見首相官邸外牆的烏克蘭藍黃國旗色投射燈光。強生（Boris Johnson）說，烏克蘭勇敢的年輕士兵和無辜平民遭殺害，坦克轟隆駛過城鎮、飛彈自天空無差別落下，歐洲已有30多年沒見過這樣的流血場面，「也希望未來不會再見到」。

他強調，烏克蘭遭遇毫無正當性的攻擊，英國民眾與烏克蘭人民同在，也向烏克蘭政府、軍隊和民眾展現的驍勇愛國精神致敬。他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）保持密切聯繫，而身為首相，他要代表所有英國人民再次說，「榮耀歸烏克蘭」（Слава Україні）。

強生指出，戰爭對烏克蘭和俄羅斯而言，都是悲劇。兩國都是偉大的國家，有豐富的歷史，也有自豪的人民。俄羅斯及英國士兵曾一同勇敢與法西斯主義奮戰，但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的行徑讓俄羅斯在國際社會趨於孤立，經濟遭受廣泛制裁，且被迫承受毫無必要的血腥戰爭，受害的不只是無辜的烏克蘭人，還有永遠無法再見到親人的俄羅斯士兵。

強生接著以俄語說：「我不相信這是場以你們之名發動的戰爭」。他隨後轉回英語表示，這場危機和悲劇可以、也必須結束。影片最後，強生以烏克蘭語強調，「世界需要自由、獨立自主的烏克蘭」，並重申「榮耀歸烏克蘭」。

「榮耀歸烏克蘭」是彰顯烏克蘭認同的口號，歷史至少可追溯至19世紀，與烏克蘭民族運動、獨立運動有緊密關連，但遭莫斯科官方宣傳及大俄羅斯主義者指控是烏克蘭「納粹及法西斯主義」口號。俄軍24日侵略烏克蘭，莫斯科稱其為將烏克蘭「去軍事化」、「去納粹化」的正當特種行動，而不是戰爭。

24日以來，俄羅斯各地陸續出現反戰抗議行動，根據獨立維權媒體OVD-Info的統計，至莫斯科時間晚上22時許，在俄羅斯境內60個城市已有1866人遭警方拘捕。

俄羅斯在經歷2011至2013年一波政治反抗浪潮後，當局持續緊縮對集會遊行及言論自由的限制。2月24日侵烏行動展開後沒多久，政府即要求國內媒體只能傳播官方資訊，民眾則應「自律」。（編輯：高照芬）1110226