日美外長通話 以侵略譴責俄揮師烏克蘭

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本外務大臣林芳正今天跟美國國務卿布林肯（Antony Blinken）電話會談時，用「侵略」形容俄羅斯對烏克蘭的武力攻擊並表達強烈譴責。布林肯也認同「侵略」的說法。

日本共同社報導，林芳正跟布林肯都同意，有關侵犯烏克蘭對安全保障上帶來的影響「並非僅止於歐洲」。這段話被認為是要警戒中國在印度太平洋地區動向。

把俄羅斯入侵烏克蘭認定為「侵略」，目的是為明確表示絕不容許違反國際法的片面行動的態度。

林芳正說：「俄軍這次侵略，侵害了烏克蘭的主權與領土完整，嚴重違反禁止行使武力的國際法。」

「每日新聞」報導，林芳正今天上午與布林肯通話約25分鐘，針對烏克蘭情勢交換意見。兩人對嚴重譴責俄羅斯達成一致意見，並同意日美將和包括七大工業國集團（G7）在內國際社會緊密合作。

林芳正在電話會談後受訪談到有關變更現狀影響所及範圍時說，「包括東亞，也包括印度太平洋地區在內」。

報導指出，研判林芳正的發言可能是為牽制在東海及南海強化軍事壓力的中國，及加速核武器及彈道飛彈研發工作的北韓等。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110226