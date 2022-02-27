為躲國內戰亂負笈烏國 逾萬阿拉伯生現只想回家

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（中央社突尼斯26日綜合外電報導電）成千上萬阿拉伯年輕人為躲避暴亂逃離母國，選擇到烏克蘭讀大學，如今卻面臨俄羅斯全面入侵烏國這場夢魘。

在烏克蘭上大學的阿拉伯學生有一萬多人，除了受到低物價吸引，比起戰亂頻仍的故鄉，這裡也相對安全。

許多人批評他們的政府未採取具體行動撤僑，以致他們只能在地下室或捷運站避難，有些人甚至穿越邊界進入波蘭或羅馬尼亞，只為了找個庇護所。

伊拉克學生穆罕默德（Ali Mohammed）在烏克蘭西部車尼夫契市（Chernivtsi）透過電話告訴法新社：「我們為了躲避戰爭離開伊拉克…但烏克蘭（現在）也陷入相同情況。」

穆罕默德說，俄羅斯發動入侵以來，他每天都打十幾通電話給基輔的伊拉克大使館，但都沒人接電話。

他說：「我們要回家，我們正在等待救援。」根據伊拉克政府官員，烏克蘭有5500名伊拉克人，其中450人是學生。

24歲的敘利亞學生穆達雷斯（Raed Al-Moudaress）想法也一樣。他透過電話告訴法新社：「我6個月前才來到敖德薩（Odess），希望能遠離戰爭，展開新生活。」

「現在我很迷惘，不知道該怎麼做。」

阿拉伯國家中，摩洛哥赴烏克蘭求學的人數最多，約8000人在烏國的大學註冊，其次是有3000多名學生在烏克蘭就讀的埃及。

俄軍24日展開攻擊後，瑪達（Majda）推文說，「我們要求解決的辦法，當局必須替我們尋找解決之道」，讓我們返回摩洛哥。

「你們還在等什麼，這是第三次世界大戰。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110227