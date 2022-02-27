旅美烏克蘭人：挺烏為民主而戰不能輸

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烏俄衝突之際，舊金山的烏克蘭人於美西時間24日在市政廳前集結遊行，籲請救援烏克蘭、停止俄羅斯總統蒲亭的血腥戰事。（科爾庫納提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年2月27日

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（中央社記者周世惠舊金山26日專電）一位來自烏克蘭的矽谷工程師今天在專訪中告訴中央社，烏克蘭是為了對抗在21世紀試圖重劃歐洲邊界的俄羅斯而戰，如果烏克蘭輸了，台灣也可能面臨相同命運。

科爾庫納（Ostap Korkuna）因工作的關係，於2009年與妻子遷居美國，他現在是母公司為Meta的社群平台臉書（Facebook）工程師。他還有另一個身分，非營利組織「新烏克蘭」（Nova Ukraine）的共同創辦人，「新烏克蘭」成立於2014年，專注於對烏克蘭的人道援助。

2014年俄羅斯吞併克里米亞，俄羅斯也開始支持烏克蘭東部的軍事部隊。科爾庫納認為，烏俄戰爭其實那時就開始了，但他說，「沒有人真正預料到最壞的事情會發生」、「直到最後一刻，我們都希望俄羅斯全面入侵不是真的」。

俄羅斯對烏克蘭開戰，在舊金山灣區的烏克蘭人帶著不安看著新聞，祈求家人朋友平安。旅美烏克蘭人想為自己的國家做點什麼，24日他們在舊金山遊行集結，呼籲國際挺烏、訴請俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）停戰。明天在市政大廳前還會有另一場集會。根據人口普查的資料，舊金山灣區約有1.4萬烏克蘭出生的移民，而俄羅斯裔約10多萬人。

過去72個小時，科爾庫納告訴記者他幾乎沒怎麼睡，緊盯著各種消息來源，「擔心、壓力大、很累、覺得煎熬」。他的家人在烏克蘭西部、不是主戰區，在今天傍晚他接受記者訪談前的幾個鐘頭，他61歲的父母剛離開烏克蘭邊境。

他更擔心妻子在烏克蘭首都基輔的家人，「很遺憾地看不到安全的方式讓他們離開」。他說，當地情況危急，多數人被要求躲在地下避難所、睡在防空壕，大部分時間他能和雙方家人保持聯繫，只是有時網路訊號不好。

看著烏克蘭和人民陷入戰爭、國家遇到巨大損失，他一方面擔心，一方面感恩烏克蘭武裝部隊一直在反擊。他說，過去8年，烏克蘭重建武裝部隊，對抗俄羅斯和俄羅斯支持的部隊，若非如此，烏克蘭可能早已經被征服。

科爾庫納強調，這不只是一場烏俄之間的地方戰爭，而是烏克蘭為國際法、為民主價值而戰，為了對抗俄羅斯在21世紀重新劃定歐洲邊界而戰。他說，這世界上不容許任何人擅自妄為，烏克蘭必須贏得這場戰爭，「因為如果烏克蘭輸了，那麼台灣也可能發生同樣的事情」，而任由中國擺布。

烏克蘭和俄羅斯的歷史交纏，科爾庫納說，烏克蘭有著古老、豐富、驕傲的歷史，既鼓舞人心又悲慘，「今天正在打的仗已經持續一世紀，可能還會繼續下去。」短期內，他的非營利組織會將募得的款項經由瑞士和波蘭等志工團體，支援烏克蘭在戰時的醫療資源和相關迫切的需求。（編輯：郭中翰）1110227

旅美烏克蘭人科爾庫納告訴中央社，烏克蘭為了對抗在21世紀重劃歐洲邊界的俄羅斯而戰，為民主價值而戰必須贏。（科爾庫納提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年2月27日