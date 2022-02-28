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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭192/300

多國加強施壓禁俄機進入空域 美籲僑胞考慮離境

2022/2/28 11:58
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）各國為了俄羅斯入侵烏克蘭一事對俄國加大施壓力道，商業航空業者紛紛取消進出俄國的航班，多國也相繼對俄國關閉空域，美國今天要求俄羅斯境內僑胞「考慮」立刻離境。

美國駐莫斯科大使館透過聲明表示：「愈來愈多航空業者取消進出俄羅斯的航班，許多國家已對俄國航空業者關閉空域。」使館呼籲僑胞趁著還有部分商業航班選項時，「考慮立刻離開俄羅斯」。

但美國大使館說，華府對前往俄羅斯的旅行建議並未改變。

法新社報導，美國在今年1月俄烏緊張情勢升高之際，針對俄羅斯發出第4級「勿前往旅行」警戒。

歐洲聯盟（EU）對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）向烏克蘭發動致命攻擊感到憤怒，今天稍早禁止俄國飛機進入歐盟空域，加拿大和英國也已採取相同行動。

俄羅斯也以牙還牙，對歐洲航空業者關閉空域。

與此同時，俄羅斯航空公司（Aeroflot）今天表示，已暫停所有飛往歐洲的航班。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110228

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