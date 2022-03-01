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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭130/300

烏克蘭防長心戰喊話俄軍 投降有錢拿可赦免

2022/3/1 11:08（3/1 13:52 更新）
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烏克蘭國防部長列茲尼科夫（圖）對俄羅斯軍人喊話，如果他們願意自動棄械，將獲得完全赦免和金錢補償。（圖取自facebook.com/reznikovoleksii）
烏克蘭國防部長列茲尼科夫（圖）對俄羅斯軍人喊話，如果他們願意自動棄械，將獲得完全赦免和金錢補償。（圖取自facebook.com/reznikovoleksii）
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（中央社利維夫28日綜合外電報導）烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今天直接對在烏克蘭作戰的俄羅斯軍人喊話，表示如果他們自動棄械，將獲得完全赦免和金錢補償。

路透社報導，列茲尼科夫在社群媒體發文說：「你們那些不想成為殺人犯而死的人可以自救。」

根據「今日美國報」（USA Today）網站，列茲尼科夫在烏克蘭國防部推特帳號上傳的聲明中說：「我們給俄軍選擇：在一場不公正的戰爭中死去，或是獲得全面赦免和500萬盧布（約新台幣133萬元）補償。前提是他們放下武器，自願投降。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，法國總統府發言人今天在與記者的簡報會中透露，法國擔心烏克蘭平民將成為俄羅斯入侵的「大規模」鎖定目標。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稍早剛與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話。

法新社提到，法國艾里賽宮在聲明中說，馬克宏籲請蒲亭放過烏克蘭百姓。

艾里賽宮說，馬克宏在90分鐘電話中告訴蒲亭，請他停止攻擊烏克蘭平民和民用基礎設施，以及保護主要道路安全，特別是烏克蘭首都基輔南邊的道路。

聲明說，蒲亭證實他願意就這3點做出承諾。

艾里賽宮表示，馬克宏也重申，國際社會要求俄羅斯停止對烏克蘭的進攻攻勢，並強調俄方必須立即停火，但未提供蒲亭的回應。

聲明說，馬克宏也籲請蒲亭尊重國際人道法，並讓救援物資送達烏克蘭民眾手中。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110301

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