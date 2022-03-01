印度濕婆節 信徒奶洗林伽喝大麻葉飲料

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里1日專電）印度教今天歡慶濕婆節，也就是楊戩原型的結婚紀念日，信徒湧入廟裏以鮮奶清洗濕婆的標誌物林伽，也有人利用節日泡大麻葉飲料享用，氣氛熱烈。

濕婆節是以印度陰曆計算，今年換成西曆是在今天清晨3時16分到明天清晨1時之間，一大早就有許多印度教信徒，帶著鮮奶和其他貢品到廟裏祈福。

首都德里的巴拉姆區（Palam）印度教寺廟祭司拉杰尼士（Shastri Rajnish Ji）介紹，濕婆節（Maha Shivratri）是濕婆神和妻子雪山神女帕爾瓦蒂（Parvati）成婚的大好日子，因此意義重大。

濕婆是印度三大神之一，由於額頭上有第3隻眼，被一些人認為是二郎神楊戩的原型。

在廟裏，信徒們高聲誦經，以鮮奶及清水不斷澆灌濕婆的標誌物林伽（lingam），再用紅線把濕婆和帕爾瓦蒂的神像綁在一起，希望大神祝福自己和另一半一樣永遠甜蜜。

有些社區會舉辦小型花車遊行，車上可以見到由信徒打扮成的濕婆，騎在神牛南迪（Nandi）上吞雲吐霧，十分愜意。

根據印度神話，天神和阿修羅試圖製造長生不老甘露時，意外攪出了劇毒，濕婆為免天地因而毀滅，一口喝下毒藥，一時之間頸部發藍，疼痛不已。幸好帕爾瓦蒂及時出現，帶來了以大麻葉做成的解藥。

於是，濕婆抽大麻菸、吞雲吐霧的形象就此出現。

為了應景，有部分信徒會在濕婆節這一天把大麻葉做成菸來抽，但更多的是把大麻葉磨成粉末，混入牛奶或酸奶飲用，或是拿來做佐料炒菜。

印度麻醉藥物法只把大麻花和大麻脂列為管制品，大麻葉和大麻籽卻是可以合法販售，因此民眾在濕婆節當天食用大麻葉，還是獲得普遍默許。

齋戒也是濕婆節的重要習俗之一，未婚者祈求趕快找到好對象，已婚者則祈求白頭偕老。（編輯：黃自強）1110301

印度教1日歡慶濕婆節，圖為德里一座印度教寺廟，信徒以鮮奶清洗濕婆神的標誌物林伽。中央社記者林行健德里攝 111年3月1日