澳洲防長籲習近平致電蒲亭 停止侵略烏克蘭

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（中央社記者丘德真雪梨2日專電）隨著俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續，澳洲國防部長杜登多次透過電視向中國國家主席習近平喊話。杜登指出，唯有習近平才能規勸俄羅斯總統蒲亭停止戰事，習近平應「拿起電話」制止蒲亭。

杜登（Peter Dutton）今天早上接受澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）及澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問。在這兩次受訪過程，他均呼籲習近平要「拿起電話」制止蒲亭。

杜登向第九頻道新聞網解釋，中國和俄羅斯有著緊密的合作和友誼關係。他相信，現在世界上唯一能夠「拿起電話」制止蒲亭，以「停止這場瘋狂行為」的人，就只有習近平。

杜登向澳洲天空新聞表示，面對烏克蘭戰事加劇，有需要務實地考慮到蒲亭的思維；既然習近平是唯一能夠勸阻蒲亭的人，因此習近平應該負起重擔，「拿起電話」打給蒲亭。

杜登強調，習近平不應該安慰蒲亭，而是應該規勸蒲亭儘快自烏克蘭撤軍。

杜登在2月25日接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時也提到，他認為習近平憑著其影響力及與蒲亭的交情，應該要致電蒲亭，要求蒲亭撤回入侵烏克蘭的「可怕決定」。

澳洲最大反對黨工黨外交事務發言人、聯邦參議員黃英賢（Penny Wong）2月27日接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時指出，中國擁有獨特地位，足以向俄羅斯施壓並制止其侵略烏克蘭的行為。

黃英賢提到，在俄羅斯出兵烏克蘭之前不久，中國和俄羅斯才發表聯合聲明，強調兩國擁有獨特的緊密合作關係，這就更加彰顯中國對俄羅斯問題負有義務。

中、俄兩國於2月4日發表「關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明」。中國外交部於2月5日發布新聞稿，提到中國外交部副部長樂玉成指「中俄關係上不封頂，不斷攀登新高」，而且「中俄關係這列快車永遠在路上，沒有終點站，只有加油站」。（編輯：陳惠珍）1110302