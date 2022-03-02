俄侵略烏克蘭卻喊冤 日本前外相痛批：可恥

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）日本前外相、執政黨自由民主黨廣報（宣傳）本部長河野太郎昨天針對俄羅斯駐日大使館一則推文以英文痛批：「Shame on you!」（可恥），未料遭回嗆：「你也一樣」。

俄羅斯駐日大使館2月28日在推特（Twitter）上發文寫道：「現在，社群網站正對俄羅斯展開資訊戰，並無證據顯示俄軍破壞烏克蘭民間基礎設施，反而烏克蘭軍隊空襲和誤射等在頓巴斯（Donbas）記錄了烏克蘭民族主義分子的犯罪影像和影片，卻被說成好像是俄軍所為。」

對此，河野昨天回批寫道：「說什麼那是社群網站上的資訊戰！？Shame on you!」

他痛批俄羅斯「可恥」，未料，被俄羅斯駐日大使館的小編以日文、英文及俄文回嗆：「你也一樣」。

河野認為，烏克蘭遭受破壞的情況很明顯的是俄羅斯以力量片面改變現狀，俄羅斯竟然故意放假消息，反過來栽贓烏克蘭。

他今天被媒體問及在社群網站上與俄羅斯駐日大使館「舌戰」一事時說：「我是希望提醒國民要注意假消息，一定要傳達事實才行。」

針對此事，日本網友有人認為俄羅斯駐日大使館回嗆的行徑很像小孩子在吵架，另有日本網友稱讚河野太郎「做得太好了」。（編輯：黃自強）1110302