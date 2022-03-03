俄羅斯砲轟烏克蘭 歐安組織成員獲取補給時罹難

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（中央社維也納2日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，發動砲火轟炸導致平民傷亡慘重，歐洲安全暨合作組織（OSCE）今天表示，組織一名烏克蘭任務成員在烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）砲擊中身亡。

法新社和路透社報導，哈爾科夫遭俄國部隊密集砲轟，警局和大學建築物遭轟炸，政府辦公建築也被夷為平地。

歐安組織透過聲明表示：「瑪麗娜（Maryna Fenina）在已成戰區的城市中替家人獲取補給品時遭害。」

聲明寫道：「飛彈、砲擊和火箭正在攻擊哈爾科夫和其他烏克蘭城鎮住宅區建築物和城鎮中心，造成男女老幼等無辜百姓死傷。」

「我們向她的家人致上最深的哀悼和慰唁。瑪麗娜是（烏克蘭）特別監督團（OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine）深具價值的成員，我們駐烏克蘭的同僚持續與她的家人密切聯繫，以提供我們的支援。」

聲明表示，「我們強烈譴責對城市地區加強砲擊的行為」，並再次呼籲「俄羅斯聯邦（Russian Federation）立即停止敵對行動」。

據烏克蘭救難機構表示，俄羅斯入侵已造成烏克蘭超過2000名平民喪生，數以百計的建築物遭摧毀，其中包括運輸設施、醫院、幼兒園和住宅。聯合國2日的數據顯示，戰事加劇已導致近83萬6000名烏克蘭人出逃。

國際法院1日指出，俄羅斯與烏克蘭戰事加劇，7、8日將就俄烏有關種族滅絕指控舉行聽審。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110303