拜登籲團結抗俄 分析：中國仍是主要對抗目標

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美國總統拜登（前）1日在國會聯席會議發表上任以來的首場國情咨文。（美聯社）

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（中央社台北3日電）美國總統拜登1日發表國情咨文演說，主要聚焦烏克蘭危機，號召美國及世界團結對抗俄羅斯。不過美媒今天引述多名專家分析，這並不意味美國戰略重心轉變，中國仍是美方主要的對抗目標。

美國之音（VOA）3日報導，拜登（Joe Biden）1日發表就職以來的首份國情咨文演說，一開始就花了將近1/5的時間談烏克蘭危機，並號召美國以及全世界團結起來，反對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和俄羅斯侵略烏克蘭的行為。

據報導，拜登的演說共提及蒲亭12次、俄羅斯18次，烏克蘭（或烏克蘭人民）20次。相比之下，被美國視為頭號戰略競爭對手的中國，只被提到兩次，中國國家主席習近平的名字被提到一次，而印太地區則完全沒有提及。

不過分析人士指出，雖然烏克蘭危機將在近期成為美國外交政策的重心，也讓美國重新聚焦長期以來的競爭對手俄羅斯，但這並不意味美國的整體戰略重心發生了轉變。

報導引述華盛頓智庫德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund of the US）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，她並不認為美國的外交政策目標或策略會出現變化，相反，「與中國開展有效競爭仍是首要任務」。

美利堅大學跨大西洋政策中心共同副主任馬丁（Garret Martin）也表示，雖然中國在國情咨文演講中篇幅不多，但拜登「依然把中國視為美國長期的主要對抗目標」。

不過，俄羅斯入侵烏克蘭仍然給拜登政府的外交戰略，特別是美國與中國進行長期競爭背景下的美國印太戰略帶來考驗。

報導引述華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全專案主席、高級研究員克羅寧（Patrick Cronin）表示，烏克蘭危機的發展將對美國的印太戰略產生關鍵影響。

他說，拜登說明了為什麼美國必須制止蒲亭的侵略，保護烏克蘭人民，捍衛北約，並幫助維護全球秩序。「我們在歐洲的成敗將在整個印太地區產生反響。」

葛來儀也提到，「如果中國想要以類似的方式對台灣發動進攻，美國召集盟國反對俄羅斯的方式將有參考價值。北京無疑正在密切關注」。

報導引述華府智庫美國國家利益中心（The Center for the National Interest）國防研究主任卡吉亞尼斯（Harry Kazianis）表示，美國接下來需要準備好同時面對中國和俄羅斯的挑戰。

「我認為，對於美國及其盟友來說，我們必須準備好與俄羅斯和中國的鬥爭，」他說：「美國外交政策的方向現在必須真正關注這兩個獨裁國家。」（編輯：楊昇儒）1110303