俄軍猛攻烏克蘭 歐洲最大核電廠起火

（中央社博羅江卡/利維夫4日綜合外電報導）烏克蘭鄰近

札波羅熱

札波羅熱核電廠 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一

位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運

擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）

5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作

烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5 來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom 看更多 關閉

（Zaporizhzhia）核電廠的安赫德鎮鎮長說，這座核電廠今早在俄羅斯軍隊砲轟後起火；這座歐洲最大核電廠的發言人也證實發生火災。



路透社提到，安赫德（Energodar）鎮長奧羅夫（Dmytro Orlov）在網路發文表示，當地軍隊和俄羅斯部隊之間激烈戰鬥，有人傷亡；但他未提到更多細節。



烏克蘭當局稍早報告稱俄羅斯軍隊正加大攻占札波羅熱核電廠的力道，戰車已駛入安赫德鎮。俄羅斯入侵烏克蘭今天邁入第9天。



奧羅夫在通訊軟體Telegram頻道上表示：「由於敵人持續砲轟歐洲最大核電廠的建物和裝置，札波羅熱核電廠著火了。」



法新社報導，札波羅熱核電廠發言人塔茲（Andrei Tuz）在Telegram帳號發布影片，證實核電廠在俄軍攻擊後起火。他說：「由於俄軍砲轟札波羅熱核電廠，（核電廠）起火了。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110304