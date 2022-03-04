愛爾蘭總統希金斯確診COVID-19

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（中央社都柏林4日綜合外電報導）愛爾蘭總統希金斯（Michael D. Higgins）辦公室發言人今天表示，希金斯確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），症狀輕微，正在家中隔離。

發言人表示，80歲的希金斯和妻子莎賓娜（Sabina Higgins）原本預定走訪都柏林北郊一所學校，但相繼確診。

希金斯辦公室表示：「總統和莎賓娜．希金斯今天早晨出現輕微症狀，接受抗原檢測後呈陽性反應，未來7天將進行隔離。」

「總統隔離的同時，將繼續在家工作。」

據信這是希金斯首次確診COVID-19。

憲法賦予愛爾蘭總統的角色多屬象徵性，他的立場必須超乎黨派。

希金斯是一名學者並曾任政府部會首長，他於2011年與2018年兩度當選愛爾蘭總統，被視為團結的象徵。

愛爾蘭在疫情高峰期間，曾施行某些歐洲時間最長、最嚴格的防疫限制措施，但大多已經解除。

進店內購物、上學必須強制佩戴口罩的規定已於2月28日解除，但確診後必須隔離的規定仍未鬆綁。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110304