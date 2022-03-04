更多編輯台推薦新聞：
俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看
國際

俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優
生活

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情9/300

愛爾蘭總統希金斯確診COVID-19

2022/3/4 22:48（3/5 08:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
愛爾蘭總統希金斯（圖）辦公室發言人4日表示，希金斯確診COVID-19。（圖取自facebook.com/MichaelDHiggins）
愛爾蘭總統希金斯（圖）辦公室發言人4日表示，希金斯確診COVID-19。（圖取自facebook.com/MichaelDHiggins）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社都柏林4日綜合外電報導）愛爾蘭總統希金斯（Michael D. Higgins）辦公室發言人今天表示，希金斯確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），症狀輕微，正在家中隔離。

發言人表示，80歲的希金斯和妻子莎賓娜（Sabina Higgins）原本預定走訪都柏林北郊一所學校，但相繼確診。

希金斯辦公室表示：「總統和莎賓娜．希金斯今天早晨出現輕微症狀，接受抗原檢測後呈陽性反應，未來7天將進行隔離。」

「總統隔離的同時，將繼續在家工作。」

據信這是希金斯首次確診COVID-19。

憲法賦予愛爾蘭總統的角色多屬象徵性，他的立場必須超乎黨派。

希金斯是一名學者並曾任政府部會首長，他於2011年與2018年兩度當選愛爾蘭總統，被視為團結的象徵。

愛爾蘭在疫情高峰期間，曾施行某些歐洲時間最長、最嚴格的防疫限制措施，但大多已經解除。

進店內購物、上學必須強制佩戴口罩的規定已於2月28日解除，但確診後必須隔離的規定仍未鬆綁。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110304

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀