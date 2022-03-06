日本擬修正對俄戰略 從夥伴改為國家安保課題

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（中央社東京6日綜合外電報導）日媒報導，面對俄羅斯入侵烏克蘭，日本政府已確定政策方針，有意修正現行對俄戰略，將「夥伴」改成「國家安全保障上的課題」。

日本讀賣新聞報導，日本政府預訂年底修改「國家安全保障戰略」。有關現行國家安全保障戰略將俄羅斯定位為「夥伴」，目前正朝把俄羅斯變更為跟中國及北韓一樣的「國家安全保障上的課題」進行協調。

國家安全保障戰略是日本在外交及安全保障政策的基本指導方針，現行版本是2013年12月制定，考量到施行至今已約10年，這次將首度進行修改。

在日本現行戰略上，俄羅斯被記載在為了國際社會穩定的「和夥伴強化外交及安保合作」項目中。具體來說，日本認為在所有領域推動日俄合作，並整體提升日俄關係，「對確保我國安全保障極為重要」。

日本政府2013年制定安保戰略時，當時執政的首相安倍晉三政府首度跟俄羅斯舉行外長及防長「2加2會談」等，在關注中國勢力抬頭時強化彼此關係。

日本也基於安保戰略，推動跟俄羅斯在遠東開發及能源領域的合作關係。

不過，日本政府基於俄羅斯入侵烏克蘭攻擊市區等，反覆出現違反國際法行為，認為已無法繼續視俄羅斯為共同追求地區穩定的夥伴。

日本政府防衛省官員說，雖然現行戰略中把俄羅斯視為友好國家，但已經無法再採取姑息的因應方式。

另一方面，日本現行安保戰略將中國及北韓定位為「安全保障上的課題」，並將當年持續研發核武器及彈道飛彈的北韓視為「威脅」。

中國近年來透過派遣航空母艦進出太平洋等強化軍事壓力，日本政府也正檢討在有關中國的文字敘述中加入「威脅」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110306