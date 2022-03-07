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美歐擬禁俄石油進口 國際油價飆近14年高點

2022/3/7 12:16（3/7 12:45 更新）
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美歐擬禁止進口俄羅斯石油，作為對莫斯科入侵烏克蘭的進一步經濟制裁，國際油價聞訊飆至近14年高點。（圖取自Pixabay圖庫）
美歐擬禁止進口俄羅斯石油，作為對莫斯科入侵烏克蘭的進一步經濟制裁，國際油價聞訊飆至近14年高點。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社華盛頓/紐約/法蘭克福6日綜合外電報導）美國今天表示，正與歐洲國家「積極討論」禁止進口俄羅斯石油，作為對莫斯科入侵烏克蘭的進一步經濟制裁，但未宣布徹底抵制；國際油價聞訊飆至近14年高點。

在西方國家考慮抵制俄羅斯石油的同時，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）強烈呼籲禁止俄羅斯石油進口，還說俄羅斯石油「聞起來有烏克蘭人的血腥味」。

白宮上週表示，美國正在設法減少對俄羅斯石油的消費，同時保護美國家庭免受油價上漲衝擊，然而，為進一步制裁克里姆林宮，西方國家面臨切斷俄羅斯能源進口的壓力與日俱增。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）告訴國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）：「我們與我們的歐洲夥伴正非常積極地討論，禁止俄羅斯石油進口，而同時間也要保障全球石油穩定供應。」

他說：「我們迄今採取的行動，已對俄羅斯經濟產生毀滅性影響。」他指的是在經濟上孤立俄羅斯和俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的嚴厲制裁。

然而，烏國外長庫列巴不斷強調，切斷俄羅斯石油出口至關重要。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）曾提到有意強化對俄羅斯的制裁，但未完全主張徹底禁止俄羅斯石油，至少目前還沒有。

她今天對美國有線電視新聞網（CNN）說：「目標是孤立俄羅斯，讓蒲亭無法為戰爭取得資金。對我們而言，現在有一個強有力的策略表明，我們必須擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。」

鑑於市場對石油供應中斷的擔憂，歐洲和英國能源價格上週飆漲至創紀錄的高點，油價目前仍繼續走高。

法新社報導，北海布倫特原油（Brent）價格今天飆至每桶近140美元，逼近14年高點，主因市場對俄羅斯入侵烏克蘭可能引發的後果感到憂心。

北海布倫特原油5月交割價在電子交易開盤後不久漲至每桶139.13美元，隨後在接下來的一個小時內小幅回落。北海布倫特原油2008年7月曾寫下每桶147.50美元的創紀錄價格。

北海布倫特原油價格稍後回落到每桶128.77美元，較4日收盤價格高出9.02%。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，北海布倫特原油價格已勁揚33%。

紐約西德州中級原油（West Texas Intermediate，WTI）4月交割價今天一度漲至每桶130.50美元，稍後略為下滑至每桶125.15美元，較4日收盤價格高出8.18%。

然而，德國財政部長和外交部長今天一致反對禁止俄羅斯能源進口。德國仰賴俄羅斯化石燃料，大約55%的天然氣和42%的石油和煤炭都是從俄國進口。

外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）認為，此舉毫無意義，因為無法持久進行。德國今年接掌七大工業國集團（G7）輪值主席國。

財長林德納（Christian Lindner）也對禁止俄羅斯能源進口的舉措抱持懷疑態度。

他告訴德國「畫報」（Bild）：「我們不應限制維持自身運作的能力。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110307

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