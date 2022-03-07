加拿大台灣社區支持烏克蘭 參與集會反霸權

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加拿大華裔人口密度最高的大城列治文市在5日舉行「列治文與烏克蘭站在一起」集會，共約700人參與，不少台裔加拿大人也站出來支持烏克蘭。中央社記者程愛芬列治文攝 111年3月7日

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（中央社記者程愛芬溫哥華7日專電）加拿大許多城市連續兩個周末均舉辦支持烏克蘭、抗議俄羅斯的集會，參與的台灣鄉親表示，台烏同受大國威權壓迫，台灣人社區更需要站出來捍衛得來不易的民主自由。

烏克蘭戰爭牽動全球人心，除了加拿大西岸溫哥華市有上千人集會支持烏克蘭外，華裔人口密度最高的城市 ─列治文市（Richmond）5日也舉行一場名為「列治文與烏克蘭站在一起」的集會，凝聚約700人，包括聯邦、省和市政府代表、烏克蘭裔社區及宗教領袖，以及各族裔市民參加。

集會現場有許多華裔面孔，有人拿著「制止共產強國侵略，支持烏國人民自主」的標語，還有人揮舞著中華民國國旗。

住在列治文市、目前擔任溫哥華世紀扶輪社（Vancouver Centennial）社長的台灣移民蔡志偉到場支持烏克蘭，他接受中央社採訪說：「台灣和烏克蘭一樣，旁邊都有一個虎視眈眈的霸權。台灣、烏克蘭均歷經轉型正義時期，不斷追求自由、民主、公義的理念，而這是普世價值，是每個人都應該要維護的信仰。」

他說：「即使我們身處加拿大，但我們關心世界，更關心台灣，看到烏克蘭的處境，我們會想到之前香港受中國欺壓的情況，不希望台灣未來也受到一樣的迫害。」

卑詩省台裔背景的省議員姚君憲也到場，他表示，所有族裔居民站在一起支持烏克蘭非常重要，省政府已配合聯邦政府提供財政資源支持烏克蘭，省政府還下令將俄羅斯酒類產品全數下架。

雖然姚君憲沒有明指中國和台灣之間的問題，但他說：「全世界都應該支持一個追求獨立自由民主國家的行為，不應該允許其他國家拿著任何藉口去侵犯另一個國家。」

集會發起人之一、列治文華裔市議員區澤光表示，俄羅斯入侵烏克蘭的行徑，絕對令人不能接受，此舉危害世界和平及秩序，華裔佔列治文市人口比率一半以上，更應該帶頭出來關心市內的烏克蘭裔居民，讓他們知道自己並不孤立。

列治文市長馬保定（Malcolm Brodie）稱，這是自1995年反對魁北克分裂以來，在列治文市人數最多的一次集會，意義特別重大。

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東岸的多倫多市集會規模更盛大，當地台灣鄉親也挺身支持烏克蘭。多倫多台灣同鄉會委員羅益世早年因從事台灣獨立運動，曾被國民黨政府列入海外「黑名單」，禁止入境台灣。如今他站在多倫多街頭聲援烏克蘭的隊伍中，呼籲全世界：「不要向獨裁者低頭，不該讓習近平、蒲亭肆意妄為。」

多倫多台灣同鄉會會長林煒智告訴中央社：「在加拿大的台灣社區都非常關心兩岸動態，因此當烏克蘭事件發生後，自然會憂慮中國是否將趁機對台動武。加拿大台裔站出來支持烏克蘭，代表支持自由民主、反對獨裁侵略，如果現在不挺烏克蘭，未來台海若有衝突，加拿大其他族裔怎麼會願意支持我們？」（編輯：田習如）1110307

加拿大列治文市5日共約700人參與「列治文與烏克蘭站在一起」的集會。卑詩省台裔背景的省議員姚君憲（左）上台發表談話。中央社記者程愛芬列治文攝 111年3月7日