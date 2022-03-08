新加坡強化環保 多數超市明年起收取購物袋費用

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（中央社記者侯姿瑩新加坡8日專電）為加強環保，新加坡政府宣布，明年起當地多數超市將開始向消費者收取一次性購物袋費用；不論材質為何，每個袋子需收取至少新幣5分（約新台幣1元），確切金額由各超市業者決定。

綜合星媒報導，新加坡永續發展與環境部長傅海燕昨天在國會宣布，超市將開始收取購物袋費用。不論國際或星國當地都在加速推動氣候及環保行動，「購物袋收費已在全球許多地區普及化，包括鄰近的台灣、香港及馬來西亞」。

傅海燕表示，自2023年年中開始，消費者到超市購物若需要一次性購物袋，不論材質為何，每個袋子需支付至少新幣5分。新規定適用星國多數超市。

她說：「用越多袋子，就須付越多錢。從第一個袋子開始收費將鼓勵消費者自行攜帶購物袋。」

新加坡這項新規定適用所有年度營業額超過新幣1億元的實體連鎖超市集團，涵蓋全國約2/3的超市門市，包括職總平價、昇菘、百美等超市。

線上零售業者及便利商店則不適用強制收取一次性購物袋最低費用的規定。

傅海燕指出，收取的購物袋費用將由各超市業者支配運用，但業者需公布發出的袋子數量、收取的款項金額等資訊。星政府鼓勵業者利用這些款項推動環保計畫，或用以協助低收入戶家庭。（編輯：陳惠珍）1110308