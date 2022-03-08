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日本政府嚴控邊境 經團聯籲取消入境人數上限

2022/3/8 16:14
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本政府因應境內COVID-19疫情，持續採取嚴控邊境等防疫對策；不過，日本經濟團體聯合會（簡稱經團聯）建議，政府應取消每天入境人數上限，正式重啟包括旅遊目的國際往來。

日本電視台報導，經團聯7日建議日本政府應從現行強力限制行動的防疫對策，轉變為階段性鬆綁對策。

經團聯認為，就在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗及口服藥逐漸普及的情況下，不該將目前疫情定位為當初的「大流行」，應變成像流感一樣在一邊注意疫情同時，讓社會活動能持續運轉的「流行病」，政府應盡可能及早做這樣的宣示。

經團聯會長十倉雅和說：「一直限制餐飲店及旅行業真的有意義嗎？」

共同社中文網也報導，面對日本政府有意從本月14日起，將每日入境人數上限從5000人提高到7000人，經團聯主張藉由進一步簡化入境審查手續，及抵達機場時的簡便檢查等，盡快取消每日入境人數上限。

經團聯還呼籲，正式重啟包括旅遊目的的國際往來。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110308

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