烏克蘭控俄國違反停火協議 砲轟馬立波人道走廊

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭今天指控俄羅斯未遵守停火協議，對人道走廊地區發動砲擊，未讓被俄軍包圍的烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）想離開的平民通過。

烏克蘭國防部在臉書（Facebook）發文表示，「敵方針對人道走廊發動攻擊」，還說俄軍「沒有讓兒童、婦女和長者離開這座城市」。

烏克蘭國防部也說：「如此的行動跟種族滅絕沒有兩樣。」

俄國昨晚點名馬立波等4座城市開通人道走廊，讓平民撤離。

烏克蘭外交部隨後發推文說：「違反停火協議！俄軍現正從札波羅熱（Zaporizhzhia）砲轟馬立波的人道走廊。已備好8輛卡車和30輛巴士提供馬立波人道援助，以及（撤離）平民到札波羅熱。」

基輔當局表示，已在馬立波往札波羅熱的這段250公里路線進行掃雷行動，以撤離約45萬名馬立波居民。馬立波已遭俄軍包圍好幾天。

馬立波是關鍵的戰略要地，因為鄰近俄國掌控的克里米亞半島和親俄分離主義分子占領的頓巴斯（Donbas）地區。

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俄羅斯通訊社報導，俄國國防部針對烏方指控表示，基輔當局只確認一條供平民撤離的路線，即由蘇米（Sumy）經波塔瓦（Poltava）前往波蘭邊界的路線。俄方並表示，已有723人由這條路線撤離，包括576名印度人。

蘇米地區首長齊維斯基（Dmytro Zhyvytsky）在電視上表示，當地持續進行撤離平民行動，暫時停火大致得以維持。首批撤離車輛在路上遇到160輛俄國軍車朝他們而來，但平民車隊停車讓俄軍通過後，事情平安落幕，目前已有約1000外國學生撤離。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110308