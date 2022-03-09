是否續供應俄羅斯民生用品 業者面臨權衡取捨

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（中央社紐約/倫敦9日綜合外電報導）跨國公司必須表態反對俄羅斯入侵烏克蘭的壓力已加大，從幫寶適（Pampers）紙尿褲到多芬（Dove）香皂，日常用品製造商正小心翼翼，繼續在俄羅斯銷售他們的產品。

連鎖速食巨擘麥當勞（McDonald's）昨天表示，將關閉在俄羅斯的門市，包括開在莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）的象徵性店面。百事可樂（PepsiCo）、可口可樂（Coca-Cola）和星巴克（Starbucks）等公司也都停止在俄羅斯銷售他們知名的產品。

但全球最大的包裝食品和居家用品製造商，卻跟不上一些完全撤出俄羅斯的金融服務公司、石油和天然氣公司以及零售商。這些消費品公司辯稱，俄羅斯人民天天都需要他們的產品。

寶僑公司（Procter & Gamble Co）和聯合利華公司（Unilever Plc）本週表示，他們繼續在俄羅斯銷售生活必需品，但將結束任何新的資本投資，且不再於俄國作廣告。聯合利華已中止所有商品進出俄羅斯的業務。

包裝食品製造商雀巢公司（Nestle SA）和乳製品公司達能集團（Danone SA）也正採取類似作法。

追蹤大公司撤離俄羅斯行動的耶魯大學管理學院教授宋能菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）說：「他們今天要是做的比昨天多，我會給予讚揚。撤離行動越全面，你就越能夠推進世界和平的前景。」

他並說，為了把俄羅斯人民所受的傷害減到最低而繼續販售基本用品是個「錯誤」，他說，「沒有中間立場」。

吉百利（Cadbury）巧克力製造商億滋國際公司（Mondelez International Inc）和生產好奇（Huggies）紙尿褲的金百利克拉克公司（Kimberly-Clark Corp），尚未宣布在俄羅斯減產的計畫。

代表寶僑和億滋等公司的貿易團體消費者品牌協會（Consumer Brands Association）發言人丹尼斯（Katie Denis）說：「問題不在單純的獲利，而在你是否要繼續生產大家需要的東西？ 這與較早撤出的公司所面臨的問題不同。」

這些公司也不希望讓外界認為，他們因造成失業而傷害到俄羅斯一般人民。

路透社統計，不包括麥當勞，諸如百勝國際餐飲集團（Yum Brands Inc）的肯德基（KFC）和餐飲品牌國際公司（Restaurant Brands International）的漢堡王（Burger King）等至少有6家大型速食公司，在俄羅斯共開設了2500多家門市，其中大部分是透過加盟方式經營，僱用了數萬名員工。截至目前，這些公司沒有一家宣布撤離俄羅斯的計畫。

紐約州退休基金（New York State pension fund）等投資方希望，各公司考慮是否值得冒險，繼續在俄羅斯做生意。

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愛馬仕投資管理公司（Federated Hermes）透過電話和信件力促各公司，「對他們在俄羅斯所做的事情保持公開和透明」；並說明，「他們透過哪些決策過程得出結論」。該公司業務主管舒史密斯（Hannah Shoesmith）說，愛馬仕針對的是那些消費性產品公司。

舒史密斯說：「我們不會在未要求這些公司評估是否對人權造成衝擊的情況下，就要求他們離開俄羅斯。公司必須做出權衡取捨，而不是非黑即白。」（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110309