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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭3/300

印度對制裁俄羅斯態度保留 日本首相擬3/19到訪

2022/3/10 12:47
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（中央社東京10日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後各國對俄實施經濟制裁，但印度因傳統上與俄羅斯交好，對制裁措施態度保留。日本首相岸田文雄擬於本月19日出訪印度，與印度總理莫迪談烏克蘭情勢等議題。

日本放送協會（NHK）報導，岸田規劃在本月19日到21日出訪印度與柬埔寨，將視近期疫情狀況，於近日正式判斷是否出訪。

報導指出，印度與俄羅斯在傳統上是友好國家，且在軍事上有深厚連結，就俄羅斯入侵烏克蘭，印度對制裁俄羅斯的態度保留；岸田預計訪印時將與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談，謀取合作改善情勢。

此外，岸田也希望與莫迪謀求共識，即考量中國在東海與南海活動日趨頻繁，若放任俄羅斯入侵烏克蘭，恐將傳達出印度太平洋地區容許憑武力企圖單方面改變現狀的危機感。

另外，柬埔寨是今年東協的輪值主席國，岸田也擬將與柬埔寨總理洪森（Hun Sen）會談，盼就烏克蘭情勢，確認國際合作的重要性等。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110310

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