俄烏外長抵土耳其 進行開戰來首次高級別談判

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（中央社土耳其安塔利亞10日綜合外電報導）官員表示，俄羅斯和烏克蘭外交部長已抵達土耳其，將於今天早上進行面對面會談。這是俄國入侵烏克蘭至今，雙方首度高級別接觸。

俄烏雙方官員已在白俄羅斯進行數輪談判，但這次在土耳其南部城市安塔利亞（Antalya）舉行的會談是俄國首度派出部會首長就彼此危機進行談判。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）昨晚發推文表示，外長庫列巴（Dmytro Kuleba）已抵達安塔利亞，將就「俄國中止戰事、結束對烏克蘭的戰爭」進行談判。

一名土耳其官員向法新社表示，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也已經抵達當地。

截至目前為止，基輔和莫斯科之間的對話促成了若干局部性停火和疏散居民的人道走廊設定，但俄國被控屢次違反這些協議。

在俄國持續對各大城市實施殘忍轟炸和圍攻的情況下，庫列巴在臉書影片中證實，他將前往土耳其談判，但期待「不高」。

他說會談要成功，取決於俄國當局「對拉夫羅夫下達了何種指示和命令」。

庫列巴說，「我對他們並未寄予厚望」，但因做好有效準備，「我們將設法充分利用」這次會談。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）爭取發揮調停作用，他昨天表示，「我們正努力阻止這場危機演變成悲劇，我希望兩國部長此次會談能為永久停火開闢途徑」。

在俄烏爆發衝突的情況下，北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其極欲和雙方都維持強有力關係，土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）將參與今天俄國和烏克蘭外長的會談。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110310