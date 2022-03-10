德法領導人與蒲亭通話 要求俄國立即停火

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（中央社柏林10日綜合外電報導）德國政府官員透露，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在電話中要求俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），立即停止在烏克蘭的戰火。

根據德國政府消息人士，「德國和法國要求俄羅斯立即停火」，同時「堅持，任何化解這項危機的方案都必須透過烏克蘭和俄國之間的談判」。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）發表聲明，證實了電話交涉，並說，歐盟各國領導人今天傍晚將在凡爾賽（Versailles）峰會商討烏克蘭衝突。

艾里賽宮說：「這3名領導人商定，未來幾天保持密切聯繫。」

俄羅斯入侵烏克蘭已兩週，俄烏外交部長今天在土耳其首度進行面對面會談，此時俄軍轟炸位於基輔的一家兒童醫院已引起國際公憤。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，停火談判「毫無進展」。俄烏戰爭目前已造成220萬烏克蘭難民逃離國境。

然而俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄方希望繼續與烏克蘭談判。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110310