美國2月消費物價漲7.9% 續創40年來新高

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美國勞工部10日公布，2月消費者物價指數年增7.9%，續創40年來新高。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購肉品。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年3月10日

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）美國通貨膨脹在烏克蘭危機加劇推升能源價格時進一步升溫。勞工部今天公布，美國2月消費者物價指數（CPI）年增7.9%，續創40年來新高，聯準會有充分理由以升息因應。

這項數字高於華爾街預期的7.8%，也是1982年1月CPI年增率衝上8.4%以來最高水準。當年美國經濟面對通膨居高不下、經濟成長趨緩的雙重威脅，如今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對經濟影響逐漸減小，俄烏戰爭卻帶來新的變數。

和1月相比，CPI漲幅為0.8%，同樣高於市場預期的0.7%。

如剔除波動較大的能源與食品價格，核心通膨年增率達6.4%，高於1月的6%，創1982年8月以來新高。

近期國際能源價格隨烏克蘭危機加劇而高漲，原油價格本週衝上13年高點，美國汽油價格飆升至史上最高點。除能源價格飆升外，雜貨、食品、運輸服務、服飾等貨品與服務價格也水漲船高，通膨壓力愈來愈沉重。

根據勞工部數據，2月汽油價格月增6.6%，年增38%；雜貨價格月增1.4%，年增8.6%；食品價格月增1%，其中，家用食品與外食價格分別年增8.6%、6.8%，雙雙創下1981年以來最大漲幅。

俄軍2月24日入侵烏克蘭導致國際大宗商品價格暴漲前，一年多來通膨升溫主因是COVID-19促使政府撒錢支撐經濟、全球供應鏈因疫情而大亂，形成供不應求的局面。

聯邦準備理事會（Fed）官員已坦承通膨只是暫時加劇的預測失準，俄烏戰爭爆發後多國經濟制裁莫斯科，原油、小麥等大宗商品價格暴漲，通膨情勢更不樂觀。消費者一旦預期物價將持續上漲而開始勒緊褲帶度日，好不容易上軌道的經濟復甦勢必會受影響。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週赴國會作證時說，通膨壓力上升至少還會持續「一段時間」。

為壓制通膨，下週集會的聯準會官員幾乎篤定會決議升息，為2018年12月以來首見。鮑爾預告他屆時將提議升息1碼（0.25個百分點），逐步讓基準利率遠離COVID-19大流行後趨近零的水準。（編輯：黃自強）1110310