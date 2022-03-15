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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

透露中國拒提供飛機零件 俄羅斯官員遭開除

2022/3/15 18:52
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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯一名官員上週透露，在西方對俄祭出制裁後，中國拒絕提供飛機零件給俄國航空公司。俄羅斯「工商日報」今天引述消息人士和該官員報導，航空當局已將他開除。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）負責維護飛機適航性的官員庫迪諾夫（Valery Kudinov）日前表示，俄國試圖向中國採購零件失敗，轉與土耳其、印度等國家洽談。

業界消息人士向路透社證實庫迪諾夫已遭開除，並稱他是因為有關中國的公開發言才丟掉工作。俄羅斯聯邦航空運輸局拒絕評論。

工商日報（Kommersant）引述庫迪諾夫本人指出，他是因為揭露資訊，被依管控公職人員行為的聯邦法令開除。

西方因俄國入侵烏克蘭祭出制裁，使俄國航空業陷入困境。

百慕達與愛爾蘭監管單位暫時取消對俄國飛機的認證後，俄國昨天通過一項法律，允許國內航空公司把外國企業出租的飛機登記為俄國飛機，且得以在俄國境內使用，不管出租者同不同意。

西方制裁令切斷外國供應飛機和零件給俄國的多數管道，波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）等國際大型飛機製造商，也已暫停供應零件至俄國。

歐美還對俄國航空公司關閉領空，俄國則以相同方式反制。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110315

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