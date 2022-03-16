美日護島演訓 日本陸上自衛隊首度出動魚鷹機

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本陸上自衛隊與美國陸戰隊正在舉行想定守護離島的聯合演訓，昨天在靜岡縣實施的演訓中，日本陸上自衛隊首度出動最新型運輸機V-22魚鷹機參與演訓。

日本放送協會（NHK）報導，美日於4日起至25日之間舉行想定離島被占據後進行奪島的聯合演訓，昨天在靜岡縣東富士演習場舉行演訓時，日本陸上自衛隊首度出動V-22魚鷹機（V-22 Osprey），將水陸兩棲機動團隊員運送至規劃據點，美國陸戰隊2架魚鷹機也飛抵，雙方進行合作，確認演訓的各步驟。

美日聯合演訓期間，日本陸上自衛隊的登陸作戰專屬部隊水陸兩棲機動團及駐沖繩美國陸戰隊雙方共出動約1000人參與。演訓期間，美日動用槍砲、AAV7兩棲突擊登陸車，美軍出動F-35B匿蹤戰機。

日本防衛省為了守護西南群島，計劃由陸上自衛隊在佐賀縣的佐賀機場部署V-22魚鷹機，但因為尚未與當地達成協議，因此於2020年7月起暫時部署於千葉縣的木更津駐囤地。

日本朝日電視台新聞網報導，鑑於中國在東海等地區活動趨於活絡，這場美日聯合演訓主要目的在於確認雙方合作的各步驟， 提升美日防衛離島的能力。

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昨天參與美日聯合演訓的水陸兩棲機動團連隊長開雅史表示，V-22魚鷹機的續航距離、速度都相當優越，將努力讓V-22魚鷹機充分發揮性能。

V-22魚鷹機是一款傾轉旋翼機，具備直升機的垂直升降能力，又擁有固定翼螺旋槳，最高飛行速度是一般直升機約2倍，續航距離約3倍，在無跑道的離島可進行起降。日本為了進行離島防衛，從2020年度起引進，預定部署17架。（編輯：林憬屏）1110316