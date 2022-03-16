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疫情9/300

韓國單日確診破40萬 政府估一週後可恢復日常

2022/3/16 14:58（3/16 15:21 更新）
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韓國COVID-19確診數持續創高，截至16日凌晨零時首次突破40萬大關。圖為9日首爾民眾排隊等候採檢。（共同社）
韓國COVID-19確診數持續創高，截至16日凌晨零時首次突破40萬大關。圖為9日首爾民眾排隊等候採檢。（共同社）
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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日確診數持續創高，截至今天凌晨零時首次突破40萬大關，不過當局預估約一週後就會逐漸穩定，可重新展開恢復日常計畫。

韓國政府原在去年11月推動階段性恢復日常計畫，但因傳染力強的Omicron病毒傳入，疫情快速擴散，不得不中斷計畫，重新緊縮社交距離規範。

韓國中央災難安全對策本部今天分析疫情趨勢，認為這次疫情擴散是「COVID-19的最後危機」，預估本週或下週就會達到疫情的最高點，之後就會穩定下來，可展開恢復日常計畫。

截至今天凌晨零時，韓國新增40萬741例確診，重症患者也創下1244例新高，病歿案例則新增164例。當局指出，雖然40萬例超過原先預估範圍，但綜觀近一週平均34.5萬例，仍在預估值內；且每百萬人中確診者占比跟美國、法國和英國的上百例相比，韓國僅17例。

韓國目前規定私人聚會人數上限6人，餐廳、咖啡店等營業時間至晚上11時為止，現行規定實施期間至20日為止，當局今天已開始收集防疫及醫療相關專家意見，預定在18日公布21日起的實施方案。

韓國政府先前表示，正在考慮正式解除防疫規範；但也有意見認為，重症人數及病歿人數仍快速增加，不能立刻放緩防疫規範。

韓國國務總理金富謙今天上午在防疫會議中強調，「在防疫與民生之間取得平衡」的原則，考量過去2年來因防疫限制苦不堪言的自營業者狀況，很有可能再放寬限制。（編輯：陳惠珍）1110316


▼韓國每百萬人新增確診數與死亡人數

▼韓國第1劑與第2劑疫苗覆蓋率
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