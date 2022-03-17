封殺BBC新聞網 俄羅斯：報復西方資訊戰的開端

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（中央社莫斯科/渥太華16日綜合外電報導）俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）今天封殺英國廣播公司（BBC）新聞網，俄國外交部也警告將對外媒採取更多報復措施。

法新社和路透社報導，Roskomnadzor將BBC新聞網列入封鎖的名單後，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在通訊軟體Telegram上表示：「就我所知，這只是報復西方對俄羅斯發動資訊戰的開端。」

另一方面，加拿大政府今天正式封殺克里姆林宮掌控的媒體機構「今日俄羅斯」（RT）及「今日俄羅斯法國版」（RT France），聲稱他們的節目內容「不符合加國廣播標準」。

早在俄羅斯入侵烏克蘭之前的幾天中，加拿大主要電視服務供應業者便決定停止播放RT節目，新的封殺令是更進一步的作為。

加拿大廣播電視暨通訊委員會（CRTC）主委史考特（Ian Scott）透過聲明表示：「在加拿大，廣播是特許，並非權利。」

「言論自由和各式各樣的觀點是我們民主不可或缺的一部分。」

CRTC表示擔心「來自外國的節目內容尋求破壞另一國主權、貶低加拿大的特定族群，並破壞加國民主制度」。

歐洲聯盟（EU）也已下令封鎖RT和國家掌控的新聞機構「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik），以解決布魯塞爾當局所說「克里姆林宮系統性操弄資訊和不實訊息」的問題。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110317