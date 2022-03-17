北京拒譴責俄羅斯遭批幫凶 中國駐歐團稱北約才該反省

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（中央社台北17日電）中國駐歐盟使團今天回應外界指稱中國應同其他國家一起譴責俄羅斯入侵烏克蘭一事。中國駐歐盟使團認為，北大西洋公約組織（NATO）作為冷戰產物，持續擴張區域和領域，北約應反躬自省。

中國駐歐盟使團官網17日凌晨發布新聞稿，以「駐歐盟使團發言人就北約領導人涉華言論答記者問」為題，回應外界指控中國遲未譴責俄羅斯入侵行為可視作支持戰爭的評論。

據報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前表示，對俄羅斯的任何軍事或其他類型支持，都是在幫助其對烏克蘭這樣一個主權獨立國家發動戰爭，將造成死亡、痛苦和巨大破壞。中國作為聯合國安理會成員，有義務真正支持和維護國際法，應同世界其他國家一起譴責俄羅斯。

中國駐歐盟使團對此回應，「不勞提醒，中國人民永遠不會忘記是誰轟炸了我們駐南聯盟大使館，對其他有關國家遭受的痛苦我們也感同身受」。

中國駐歐盟使團回嗆，國際法的踐踏者沒有資格向受害者講什麼叫正義。北約作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，持續擴張區域和領域，對世界和平與穩定起了什麼樣的作用，北約應反躬自省。

北約甫於當地時間16日對於烏克蘭戰火召開國防部長會議，與會者包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin III）。

史托騰柏格彼時指出，北約正強化集體防禦，目前有數十萬軍人處於高度戒備狀態，其中有10萬美軍在歐洲，歐洲有更多美軍是跨大西洋團結的強烈訊息。會議不僅討論俄國的侵略，還討論其所帶來的長期影響，北約應如何進一步強化威懾和防禦能力，避免俄國對北約捍衛所有盟國有誤判空間。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110317