中國介入南太平洋媒體 記者面臨逮捕移居澳洲

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（中央社台北18日電）中國積極擴張在南太平洋的影響力，以金援、結合當地政治勢力操縱媒體，嚴重影響新聞自由。一名索羅門群島記者因報導政商關係面臨被拘捕的危險；在澳洲的建議下，已因安全理由移居澳洲。

澳洲廣播公司（ABC）前資深記者、太平洋新聞室（The Pacific Newsroom）創辦人艾亨（Sue Ahearn）日前撰文指出，當南太平洋許多媒體財務拮据、記者失業之際，中國資助他們存活下來，代價卻是犧牲了媒體自由。

艾亨長期關注亞太新聞，近年成立的太平洋新聞室旨在培育南太平洋地區的記者。她17日在澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）的時事分析網站策略家（Strategist）以「中國如何在太平洋打贏訊息戰」為題發表文章。

艾亨舉出許多案例，說明中國在南太平洋勢力崛起對該地新聞自由的影響，其中也包括在2019年9月與台灣斷交、轉向與中國建交的索羅門群島。

她說，索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）主導外交轉向後，索羅門的新聞自由快速惡化，當地記者說，該國領導人正在向中國學習。索羅門政府許久沒召開記者會，今年的第一場記者會直到3月初才舉行。

索羅門去年11月底發生反蘇嘉瓦瑞的示威，隨後演變成暴亂，今年2月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。艾亨說，反政府示威後，媒體的廣告收入就很少，疫情讓媒體更難生存，某家民間媒體的唯一收入是在街頭販售報紙的所得。

艾亨指出，中國與索羅門建交後，曾安排記者到中國參訪。現在中國利用媒體經營困境之際，透過大使館對媒體提供資助，也施壓媒體採取與中國一致的立場。例如，中國大使館就捐贈索羅門星報（Solomon Stars）兩輛車以及印刷機。

艾亨表示，有索羅門媒體的主管曾說，只要打一通電話給中國大使館，援助就會送到。這位主管說，中國正不惜一切代價介入索羅門的媒體。

相對的，不聽話的媒體則會受到報復。艾亨說，一位自由撰稿記者因調查蘇嘉瓦瑞與一名中國商人的關係，被警察找上門。該名記者說，警察告訴她，蘇嘉瓦瑞下令拘捕她。在澳洲駐索羅門高級官員的建議下，為了安全起見，她已移居澳洲。

中國推行「一帶一路」後，在巴布亞紐幾內亞大舉投資，巴國在2018年舉辦亞太經濟合作會議（APEC）時讓外界見識到中國對巴國影響力之深。中國代表團在峰會展現支配地位，施壓巴國和其他國家接受其要求，曾被外界稱為「耍脾氣外交」。

艾亨指出，巴布亞紐幾內亞的記者韋德（Scott Waide）2018年報導中國代表團耍脾氣的行徑以及巴國花大筆錢購買瑪莎拉蒂汽車以接待峰會領袖的醜聞，他任職的電視台EMTV在當時巴國總理歐尼爾（Peter O’Neill）施壓下，將他停職。

歐尼爾過去告訴澳洲廣播公司，南太各國政府正從中國吸取經驗，用壓制和恐嚇來應對批評者。這不一定涉及北京的直接指示，但他們看北京做，也學著做。

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艾亨表示，澳洲參議院2月舉行關於中國在南太平洋影響力的聽證會，澳洲廣播公司執行董事安德森（David Anderson）說，南太媒體很憂心中國對其報導內容施壓。

艾亨指出，澳洲目前在南太地區僅澳洲廣播公司在巴布亞紐幾內亞派駐一名記者。澳洲記者賈瑞特（Jemima Garrett）說，中國影響力日益增長是一重大事件，由於該地區的澳洲記者如此少，相關情勢的報導相當不足。（編輯：高照芬）1110318