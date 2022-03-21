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日政府首度發出供電吃緊警報 籲東京等1都8縣節電

2022/3/21 23:51
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（中央社台北21日電）日本政府研判東京電力公司（東電）供電的地區明天將面臨供電吃緊的情況，因此今天發出「供電吃緊警報」，這是日本政府首度發出供電吃緊警報。

日本放送協會（NHK）報導，東電供電的地區1都8縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、群馬縣、櫪木縣、茨城縣、山梨縣、靜岡縣東部）明天將面臨供電非常嚴峻的情況，因此東電呼籲家庭和公司，關掉不必要的燈光，暖氣溫度設定在攝氏20度。

日本經濟產業省今天發出「供電吃緊警報」，呼籲民眾節約用電。這是經產省首度發出供電吃緊警報。

日本東北地區本月16日晚間觀測到規模7.4地震，震央在福島縣外海，地震深度57公里，最大震度6強。受到這起地震影響，東電的部分火力發電廠停機，目前尚未恢復正常運作，東電18日就呼籲民眾節約用電。

明天（22日）關東地區受到低氣壓、寒流影響，氣溫將大降，可能下雪或下雨，民眾使用暖氣的需求將大增，供電將更為吃緊。

東電預估，明天上午6時至7時及下午4時至5時，電力使用率將達到97%，備轉容量率可能低於為維持穩定供電最低限度所需的3%。

日本氣象協會預測指出，明天東海地區、關東地區將下雨，氣溫驟降。預測明天東京市中心最高氣溫5度，地勢較高處可能下雪。（編輯：林治平）1110321

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