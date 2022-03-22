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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

俄羅斯官員稱軍隊不缺物資 卻向民眾募集藥品食物

2022/3/22 13:09（3/22 13:38 更新）
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路透社報導，俄羅斯官員設立物資收集站，向民眾募資衣物、藥品和罐頭食物等。圖為參與軍演的俄軍。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
路透社報導，俄羅斯官員設立物資收集站，向民眾募資衣物、藥品和罐頭食物等。圖為參與軍演的俄軍。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）俄羅斯西南部的貝爾哥羅德（Belgorod）地區與烏克蘭接壤，路透社從官員發布的告示中發現，當地設立了物資收集站，呼籲公民捐贈襪子、藥品、罐頭食物給在烏克蘭打仗的俄軍。

官員告訴當地居民，俄羅斯部隊什麼都不缺，但既然民眾熱心想幫忙，地方政府決定讓他們如願。

一名區域行政首長在訊息中說，募資目的是提供家鄉慰勞品給俄軍，補充他們的基本物資。

根據北大西洋公約組織（NATO）成員國和烏克蘭政府的消息，自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，俄軍攻勢逐漸減緩，補給線也被烏克蘭部隊截斷，引發後勤問題。但俄國政府聲稱軍事行動照常進行。

路透社在貝爾哥羅德的柯洛昌斯基（Korochansky）地區一家雜貨店門上看到一張用膠帶黏貼的公告，上面寫著，鄰近的許里亞荷沃（Shlyakhovo）村公所已設置物資收集點。

一名不願具名的居民拍了照片傳給路透社，還說他19日就看到這張告示。

這張告示無人署名，上面寫道：「朋友們，如今對我軍最重要的東西就是藥品：舒緩劇痛的藥物、感冒藥、止咳錠、繃帶、針筒、胰島素、奴佛卡因（Novocaine，麻醉用）、利多卡因（Lidocaine，麻醉用）。」

「我們也接受個人衛生用品、襪子、帽子、手套、保暖內衣、香菸、頭燈。」

許里亞荷沃村公所人員今天在電話中回答有關這張告示的問題時說，捐贈給軍隊的物資可送到村公所。

路透社要求俄國國防部、貝爾哥羅德地區政府和許里亞荷沃村公所置評，均未獲回應。

貝爾哥羅德另外3地的地方官員也於2月27日透過社群媒體通知居民，已為軍隊設置物資收集站。貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）也於本月3日發布類似告示。

這4名官員都在告示中提到軍隊不缺物資，但其中一名官員寫道，「他們需要我們的支持和人們單純的關懷，他們現在真的很需要一點家鄉慰勞才能保家衛國」；他希望民眾捐贈水、不易腐敗的食物和穀物。

有些地方官員說，募集物資不只是為了軍隊，也是為了那些逃離戰火的平民。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110322

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