美軍將領：俄侵烏補給不力 恐使共軍慎思犯台

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（中央社台北19日電）俄羅斯入侵烏克蘭即將邁入第4週，美國陸戰隊司令柏格16日表示，俄軍在烏克蘭境內的多個戰線停滯，應該會讓共軍負責作戰設想的參謀，慎思橫渡台灣海峽對台發動兩棲登陸作戰。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）17日報導，柏格（David Berger）接受華盛頓郵報（Washington Post）視訊專訪指出，兩棲登陸作戰「絕非易如反掌，並非一蹴可及」。

受訪期間柏格多次指出，「任何軍事行動的複雜棘手」程度都不如兩棲登陸作戰，雖然侵略方可藉著海空夾擊壓制守方，一旦登陸上岸，還是有許多後勤補給與後續跟進問題需要克服。

他說，搶灘的「高難度」，「凸顯為何我們（海軍和陸戰隊）必須勤訓精練」。

提到台灣，柏格表示，北大西洋公約組織（NATO）對於入侵的快速反應，也應會使得中方有所顧忌；對於中國在印太地區構成的危脅及恫嚇，美國在太平洋的堅定同盟和夥伴日益關切，這也是北京當局展開軍事行動前務必三思。

他說，美軍陸戰隊也在分析，為何俄羅斯遲遲不在黑海發動兩棲作戰，可能是俄軍並未就兩棲登陸的後續跟進做好充分準備，或者是烏克蘭的防禦戰力超乎預期。

對於當前俄烏戰爭的評估，伯格表示，俄羅斯部隊可能過於依賴「電算模式」，錯誤假設「烏克蘭不會大規模抵抗」，電算模式某方面確實有用，但無法「估計」人為因素。

他說，一旦朝向速戰速決與抵抗薄弱的方向建構作戰設想，可能導致俄軍「一意孤行」，尤其是當燃料和彈藥等後勤跟不上，部隊就會失去作戰動能。

柏格觀察俄羅斯的作戰形態指出，俄軍似乎過於聽命從事，所以裝甲車與大砲才會形成綿延數英里並等待指令的車陣。

他說，美國陸戰隊的優勢之一是基層軍官與士官的培訓，著重迅速適應戰場變化以維持「應變危機」的戰力，絕對不會坐等採取行動的指令。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110319