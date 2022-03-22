日本新艦熊野號服役 噸位屬巡防艦戰力卻全面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京22日綜合外電報導）日本海上自衛隊最新銳的最上級護衛艦「熊野號」今天服役，是第一艘服役的多功能護衛艦（FFM），也是海上自衛隊繼1972年3月以來，再度正式部署被歸類在巡防艦等級的艦艇。

日本產經新聞報導，熊野號除艦體小型化、乘組員較其他護衛艦少，還具備掃雷能力，可肩負警戒監視、對空作戰及水面作戰等各項任務。

熊野號是海上自衛隊第一艘服役的多功能護衛艦，將部署在神奈川縣橫須賀基地。

海上自衛隊今天在岡山縣玉野市的三菱重工造船廠，舉行交艦儀式及代表納入自衛隊編制內的艦旗授旗儀式。

日本防衛副大臣鬼木誠在儀式上談到俄羅斯入侵烏克蘭時說，「這種動搖國際秩序基礎的行為，從我國安全保障觀點來看不容忽視」。

熊野號命名來自流經奈良縣、和歌山縣及三重縣的熊野川，艦長133公尺、標準排水量3900噸、乘組員約90人。為減少雷達反射截面積，艦體外觀較為平整。

共同社報導，建造費用部分，熊野號跟預訂今年服役的「最上號」合計約1055億日圓（約新台幣252億元）。

日本軍事記者高橋浩祐撰文表示，最上級護衛艦是因應持續強化軍事能力的中國發展海洋，以長度約1200公里的日本西南群島為中心，肩負日本海上防衛部分任務的新世代多功艦種。

高橋指出，海上自衛隊未來預計將再建造22艘最上級護衛艦，熊野號的正式服役，則是海上自衛隊時隔半世紀再度部署被歸類在巡防艦的艦艇。

熊野號將部署在負責掃雷及水陸兩棲作戰的橫須賀基地「掃海隊群」（Mine Warfare Force）。

最上級護衛艦英文歸類為FFM（Frigate Multi-purpose/Mine），FF代表巡防艦種，M代表多功能及水雷。

海上自衛隊上次正式部署類似級別的艦艇，是向美國借來的楠型護衛艦，前身為美國海軍塔科馬級巡防艦。日本最後一艘楠型護衛艦1972年3月除役，距離熊野號今天服役約50年。

防衛省在2018年防衛大綱中明訂以達成54艘護衛艦及22艘潛艦的體制作為目標，依海上自衛隊官網所示，目前潛艦22艘已達標、護衛艦則有48艘。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110322